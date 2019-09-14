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На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек
14.09.2019 17:12
В железнодорожном тоннеле на подъезде к Керченскому мосту произошел обвал, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает Керчь.ФМ, передает donpress.
По информации издания под завалами оказались двое человек, одному из которых удалось самостоятельно выбраться из-под завала.
Представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскомму мосту подтвердили информацию про гибель рабочего.
«По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, строительство, железная дорога, мост, обрушение, гибель, рабочий, тоннель
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