Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе

15.09.2019 20:20

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети показал, как в России прощаются с членами НВФ, погибшими на войне против украинцев в зоне ООС на Донбассе.

Штефан уточнил, что опубликованное им фото с открытия мемориальной доски в Пермском крае одному из военных РФ, передает donpress.

Украинский офицер отмечает:

«Хроники „гражданской“ войны всегда можно отслеживать открытием мемориальных досок кадровым военным РФ, погибшим при исполнении особо важных задач. Обычными словами позывной „ихтамнет“. Представитель 8 ОМСБр, которая принимала участие в агрессии против Украины».

По словам Штефана, речь идет об Алексее Фетисове. Видно, что на мемориальной доске, написано «Погиб при выполнении особо важного задания Минобороны РФ».