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Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море
15.09.2019 19:51
Черноморский флот России взял на сопровождение. быстроходное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.
Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает donpress.
«Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном», — сказано в сообщении.
USNS Yuma — это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead, предназначенный для переброски войск, грузов и военной техники. Сейчас судно направляется к Грузии.
Теги: Россия, США, Донбасс, Грузия, Черноморский флот, Черное море, ВМС, военная техника, корабль, грузы
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