Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Северную Корею

16.09.2019 11:01

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить его страну, сообщает JoongAng Ilbo.

По данным южнокорейских СМИ, приглашение пришло главе Белого дома в письме, переданном ему в августе 2019 года.

Тогда Трамп отметил, «очень хорошее послание» от лидера КНДР.

Только сейчас стало известно, то в письме северокорейский лидер также предложил провести третий самит на высшем уровне.

Источник: https://donpress.com