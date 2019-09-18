Кремль готовит ответ КНДР на ранение их пограничников

18.09.2019 07:46

Стало известно о том, что представитель КНДР прибыл в МИД Российской Федерации из-за задержания северокорейских браконьеров.

Так, временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня, 17 сентября. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на Газета.Ru.

Как сообщается, его визит связан с задержанием северокорейских шхун. Дипломат КНДР отказался предоставлять какие-либо комментарии по этому поводу. Экс-глава Генштаба ФПС России Николай Резниченко заявил, что браконьеров надо судить по всей строгости закона.

При этом он отметил, что неважно, кем являются браконьеры - японцами, корейцами или русскими.

По мнению ученого-корееведа Константина Асмолова, браконьеры стали вести себя агрессивнее в результате усиления борьбы сотрудников пограничной службы с нарушителями.

Временно поверенному в делах КНДР Чин Чжон Хепому сообщили, что российская сторона предпринимает решительные меры для задержания преступников.



Источник: www.dialog.ua