Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности

18.09.2019 07:16

На пограничников РФ в Японском море напали северокорейские браконьеры

Экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на пограничников РФ в Японском море, в результате которого трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российские СМИ.

В материале говорится, что экипаж северокорейской шхуны в составе более 45 человек атаковал членов смотровой группы российского пограничного корабля.

Всего обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки по меньшей мере один пограничник погиб, около 19 людей могут быть ранены с обеих сторон

Происшествие случилось на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине. Об этом сообщили представители властей двух стран, передает «Радио Свобода».

Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в открытии огня.

Министерство здравоохранения Киргизии заявило, что один пограничник серьезно ранен, травмы различной степени тяжести получили также шестеро местных жителей.

Представители местных властей Таджикистана сообщили, что в результате конфликта госпитализированы 12 их граждан.

В пограничных органах Таджикистана и Кыргызстана рассказали, что стрельбу вызвали «строительные работы» на недемаркированном участке границы, которые хотели провести представители одной и другой сторон.

Сообщается, что конфликт удалось прекратить вечером понедельника.

Источник: https://politeka.net