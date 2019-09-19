НАТО стягивает военную мощь для подготовки к войне с Россией - немецкие СМИ

19.09.2019 09:21

​Если верить информации немецкого издания Junge Welt, в Германии уже разворачивается подготовка к возможной войне.

Новый командный центр НАТО, предназначенный для быстрого переброса войск по Европе приготавливают к возможным военным конфликтам с Россией, передает Диалог.UA со ссылкой на Российский Диалог.

Логистическая база расположена в немецком Ульме, где была отстроена еще года назад.

Эксперты рассчитывают на то, что в полную боевую готовность центр можно будет привести до 2021 года.

Среди техники, которая планируют перебросить ближе к границе между Польшей и Россией - американские БМП "Брэдли" и танки, до 2 тысяч боевых единиц. Кроме того, сообщается и о привлечении нескольких тысяч американских солдат, которые прибудут в Европу на смену ныне служащим там.

В издании также отметили, что европейские дороги оказались неготовы к тяжести американской техники, что приводит к деформациям некоторых дорог и мостов, по которым они проезжают.

Подобная активность связана с просьбами некоторых стран-участниц НАТО, таких как Литва, усилить военное присутствие на границе с РФ, которые подчеркнули, что действующих на материке сил может оказаться недостаточно для сопротивления российской агрессии.

В РФ подобные заявления отвергают, утверждая лишь, что такие разговоры НАТО использует как повод нарастить военную мощь на границе.



Источник: www.dialog.ua