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Спецслужбы РФ задержали шамана, который должен изгнать Путина из Кремля

19.09.2019 12:30
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Спецслужбы РФ задержали шамана, который должен изгнать Путина из Кремля

В Бурятии (Россия) спецслужбы задержали шамана Александра Габышева, который заявил о планах выгнать Владимира Путина с президентского кресла.

Об этом заявляет местная пресса.

Сообщается, что шамана похитили люди в масках, которые окружили его палатку, а затем увезли в неизвестном направлении.

Также по словам свидетелей, люди в масках не представлялись и не показывали удостоверения. В руках у них было оружие и фонари.

«Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал», — говорят очевидцы задержания.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, шаман, Кремль, задержание
 
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