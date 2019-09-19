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В Шотландии заговорили об автономии
19.09.2019 13:30
Шотландия намерена стать самостоятельным членом Евросоюза в случае выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен, сообщает НВ.
Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна «иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС».
Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, «достаточно велик», и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен.
«Мы продолжим попытки преодолеть "жесткий" Brexit», — добавила она.
Кроме того, она выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году.
Теги: Шотландия, автономия, Brexit
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