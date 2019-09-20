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Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку

20.09.2019 13:00
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Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку

Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава республики Саха, передает Главред.
В ведомстве указали, что Габышеву проведут психиатрическую диагностику в виде беседы. Если у шамана выявят психические расстройства, то клиника предложит ему лечение.
"При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отметили в министерстве.



Теги: Путин, шаман, психиатрическая лечебница
 
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