Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку

20.09.2019 13:00

Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава республики Саха, передает Главред.

В ведомстве указали, что Габышеву проведут психиатрическую диагностику в виде беседы. Если у шамана выявят психические расстройства, то клиника предложит ему лечение.

"При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отметили в министерстве.