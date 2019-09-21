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После скандала с утечкой данных Facebook заблокировал несколько тысяч приложений
Социальная сеть Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от более чем 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Об этом говорится в распространенном Facebook сообщении.
«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования», — говорится в сообщении.
Приложения были заблокированы в рамках расследования утечки данных более 87 млн пользователей сети через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
Так, согласно сообщения, с марта 2018 Facebook начал изучать приложения, которые имеют доступ к персональным данным пользователей. За полтора года специалисты проверили более 1 млн приложений,
Отмечается, что в результате проверки работа нескольких приложений была полностью заблокирована, а против некоторых разработчиков были поданы судебные иски. В частности, против южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, гонконгской LionMobi и сингапурской JediMob. По мнению специалистов Facebook приложения данных компаний заражают телефоны пользователей вредоносным программным обеспечением.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Facebook, блокирование
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