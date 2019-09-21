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Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир

21.09.2019 18:10
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Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир

Канадские океанологи обнаружили в Тихом океане обломки невиданной техники, издающие странные "вопли".

Ученые пока не знают, с чем они столкнулись. Об аномалии в Тихом океана рассказал "Российский Диалог", передает Диалог.UA.

Океанологи Канады представили на научном симпозиуме звукозапись, сделанную в водах Тихого океана.

На ней слышны вой и стоны непонятного происхождения. Ученые уверяют, что звуки возникали хаотично, однако слышно их только в ночное время суток.

В районе с аномалией также были обнаружены странные обломки.

Некоторые эксперты подозревают, что это могут быть фрагменты некой неизвестной военной разработки, а вот уфологи не сомневаются, что канадцы столкнулись в Тихом океане с инопланетным устройством.По их мнению, именно внеземные технологии и производят загадочные звуки.



Теги: Донбасс, Тихий океан, необъяснимые явления, аномалия
 
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