Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны

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Российские оккупанты вновь нарушили собственное обещание по ремонту моста в Станице Луганской на оккупированной части Донбасса и отказались убирать собственные укрепления.
Об этом сообщили украинские военные посредством заявления пресс-центра Объединенных сил, передает Диалог.UA.
В заявлении отмечается, что российские оккупанты отказались выполнять взятые на себя обязательства и демонтировать укрепления в районе моста. Россияне не вывели боевиков, которые в форме образца РФ с нашивками синих цветов СЦКК продолжают находиться в окрестностях моста. Фортификационное сооружения также ж не были убраны. "Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1", – отмечено в сообщении.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ремонт, мост, ОБСЕ, боевики, Станица Луганская, СЦКК
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