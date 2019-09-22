На площади в Луганске изобразили «компас», указывающий в сторону РФ

22.09.2019 08:32

«Молодежные активисты» в неподконтрольном Украине Луганске составили из автомобилей огромный компас, стрелка которого указывает в сторону России.

Об этом рассказали СМИ группировки «ЛНР», передает donpress.

Сообщается, что сегодня в Луганске состоялся автопробег, посвященный Всемирному дню русского единения, в котором приняли участие около 30 автомобилей. Завершился пробег флешмобом на Ярмарочной площади. Автомобили выстроились в круг, а еще три авто образовали линию в центре.

Сотрудник аппарата «республиканского исполнительного комитета ОД „Мир Луганщине“» Александр Полено объяснил, что это компас, и его стрелка указывает на Россию.

«Своей акцией мы хотели показать, что мы знаем наш путь, мы знаем направление стрелки нашего компаса. Компас, я считаю, это лучший синоним слову „направление“, а именно интеграция с Российской Федерацией — это и есть главное направление нашей Республики», — сказал Полено и добавил, что идея мероприятия возникла у молодежи спонтанно.