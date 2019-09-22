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Октоберфест 2019: интересные факты о пивном празднике осени
Удивительные факты о немецком пивном фестивале.
Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник будет длиться с 21 сентября по 6 октября, сообщает segodnya.
Об Октоберфесте слышали, пожалуй, все. Масштабные гулянья, где пиво льется рекой, жарятся тонны колбасок и цыплят, устраиваются различные состязания, где можно покататься на аттракционах и просто провести время в веселой компании.
Интересные факты от Октоберфесте:
Впервые Октоберфест состоялся в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (ее именем назван луг, где проходит праздник). Когда влюбленные обвенчались в 1810 году, члены королевской семьи решили отметить это событие массовым торжеством.
Октоберфест традиционно проводят в Мюнхене, Бавария. В честь праздника на Лугу Терезы устанавливают пивные шатры: 14 больших и 15 маленьких. Интересно, что большие шатры способны вместить до 10 000 человек.
Октоберфест принимает посетителей ежедневно с 10:00 утра и до 10:30 вечера, а в выходные дни – с 9:00.
Фестиваль считается открытым только тогда, когда ведущий праздника – мэр Мюнхена – откупорит первый бочонок пива и прокричит "Открыто!".
Продавать хмельной напиток на Октоберфесте имеют право лишь шесть пивоварен – Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus и Löwenbräu.
Октоберфестовское пиво довольно крепкое: в нем содержится целых 6% алкоголя.
Теги: Донбасс, Германия, праздник, пиво, фестиваль, Мюнхен, осень, Октоберфест, туристы
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