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Политолог показал редкое «военное» фото Путина

22.09.2019 13:51
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Политолог показал редкое «военное» фото Путина

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами».

Соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает donpress.

В комментарии к фото Голобуцкий пишет:

«Очень редкая фоточка: Путин в беретике. Как прибили, так и держится. Вид действительно гпуповат, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел».



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кыргызстан, фото, соцсети, политолог
 
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