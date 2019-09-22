Политолог показал редкое «военное» фото Путина

22.09.2019 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами».

Соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает donpress.

В комментарии к фото Голобуцкий пишет:

«Очень редкая фоточка: Путин в беретике. Как прибили, так и держится. Вид действительно гпуповат, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел».