- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз17:20
- Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post 16:57
- Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом 16:00
- Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление15:24
- Адвокаты Януковича сообщили о его желании вернуться в Украину11:39
- Историческая встреча Зеленского и Путина: появилась новая информация11:02
Семь предметов, в которые может превратиться человек после своей смерти
Многим известно, что происходит с телом после смерти – похороны, погребение или кремация. Однако завершить земное существование можно не так, как большинство людей.
Существуют не менее семи способов, как можно воплотить такую идею в реальность, пишет Menslife.com, передает from-ua.
Похоронная процессия, погребение или кремация – классический последний путь после смерти. Но если ты привык выделяться среди других людей, эта статья для тебя. Мы расскажем, в какие предметы можно превратиться после смерти.
Салют
Прах после кремации специалисты упакуют в фейерверки, после чего они направятся в магазин пиротехники ждать своего звездного часа. Ну и, конечно же, такой необычный салют могут оставить себе родные и близкие. Один нюанс – услуга на данный момент доступна в США в штате Калифорния. Такой деятельностью занимается компания Angels Flight.
Риф
Останки умершего человека помещаются в специальный искусственный риф высотой 60 – 120 см и шириной 90 – 150 см. Далее риф погружается в море или океан и становится навеки его частью.
Услугу предоставляет американская компания Eternal Reefs. С ее помощью водная экосистема получает пользу. Нередко такое необычное решение становится дешевле по сравнению с обычными похоронами.
Но есть нюанс – места для погружения рифов ограничены территорией Мексики и Атлантики.
Стеклянные украшения
Эксперты используют прах умершего человека при создании красивых стеклянных украшений. Это может быть кулон, элемент браслета или декоративный шар.
Стеклянные украшения с прахом изготавливаются в США в интернет-магазине Spirit Pieces. Однако мастера принимают заказы со всего мира. Близкие люди могут получить готовое изделие по почте, если зададутся такой идеей или учтут твои пожелания.
Драгоценный камень
Углерод, содержащийся в прахе, извлекается и становится компонентом для изготовления бриллианта. Заказчик услуги может самостоятельно выбрать его цвет. Цена может отличаться в зависимости от расцветки.
Изготовлением таких драгоценных изделий занимаются две американские компании: Cremation Solutions и Heart In Diamond. Если заказывать несколько бриллиантов, изготовители чаще всего делают скидки. Вместо останков можно использовать волосы.
Биокремация
Биокремация представляет собой экологический способ кремации. Классический вариант сожжения подразумевает выброс продуктов горения в воздух, что не идет на пользу экологии. Для проведения биокремации используется гидроксид калия, а также вода.
Услуга доступна в США. Ее предлагает несколько компаний: Green Cremation and Direct Cremation of Maine и Anderson-McQueen. Но не во всех странах услуга разрешена и доступна.
Космическое путешествие
Услуга хоть и не относится к вещам, которыми можно стать после смерти, но она также довольно интересная и необычная. Частички останков запускаются в космос с помощью специальных летательных аппаратов. После внеземного путешествия останки можно вернуть на Землю, оставить их навеки в космосе или же заказать их отправку на Луну.
Есть две компании из США, предоставляющие услугу: Celestis, а также Elysium Space. Интересно то, что родные и близкие люди могут отслеживать местоположение останков в космосе. Но нужно учитывать, что запуск в космос проходит лишь один раз в год.
Удобрение для грунта
Погребение в гробу вредно для окружающей среды. Однако вместо гроба можно использовать специальную биооболочку, состоящую из микроорганизмов, в результате деятельности которых тело превратится в полезное удобрение для грунта. Но, к сожалению, не в каждой стране услуга доступна.
Теги: Донбасс
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку19:21
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике19:00
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры18:21
- Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе15:30
- Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО14:41
- Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»13:20
- В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение12:45
- Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо22:39
- Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали22:20
- Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН22:00
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант21:40
- За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде21:19
- Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка21:01
- В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег20:38
- Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк 20:20
- «Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО20:03
- В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ19:40
- Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»18:00
- Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»15:01
- Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств08:00
- Почему лучше принимать ванну: названы семь причин22:27
- Осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи17:30
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака15:49
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями
- Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину