В Греции полиция задержала сирийцев, выдававших себя за украинских спортсменов

23.09.2019 11:45

Полиция Греции задержала 10 мигрантов из Сирии, сообщает Ekathimerini.

По данным журналистов, задержанные сирийцы пытались нелегально вылететь из страны под видом волейбольной команды из Украины.

Сообщается, что мигранты были задержали в аэропорту Афин. Полиция установила, что украинские паспорта, которые представили сирийцы, были занесены в базу как украденные или утерянные.

«Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольные мячи», — говорится в сообщении полиции.

Однако после допроса полицейские установили, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.

По словам правоохранителей, сирийцы планировали попасть в другую страну ЕС.

Источник: https://donpress.com