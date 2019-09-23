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В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)

23.09.2019 13:50
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В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)

На полигоне в Оренбургской области РФ во время десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76 разбились сразу две боевые машины пехоты, сообщает НВ.
Инцидент произошел во время военных учений Центр-2019. Причиной крушения БМП стал отказ парашютных систем.
При этом отмечается, что экипажей на борту бронемашин во время их десантирования не было и никто из людей в результате происшествия не пострадал.



Теги: Россия, учения, БМП
 
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