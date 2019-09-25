Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты.

25.09.2019 15:08

25-летняя жительница британского города Норвич, графство Норфолк, по имени Джейд Янгмен из-за необычного рациона питание может ослепнуть.

Врачи предупреждают, что девушке, организм которой длительное время не получает необходимых витаминов и микроэлементов, грозит оптическая нейропатия – поражение оптического нерва, ведущее к потере зрения, передает Сегодня.

Джейд с трех лет страдает расстройством избирательного питания – психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Она предпочитает есть пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы вместо овощей и фруктов.

"Я понимаю, что со мной ничего не будет, если я их съем, и они, возможно, даже приятны на вкус, но не могу взять их в рот, – рассказывает британка в интервью для таблоида Daily Mail. – Я пыталась заставить себя, но не получается".

Девушка в надежде избавиться от недуга даже обращалась к одному из лучших гипнотерапевтов в Великобритании. Результат не оправдал ее ожиданий. "По-моему, мне удалось проглотить одну черничину, но я не смогла вылечиться", – рассказывает Янгмен.

Источник: https://from-ua.com