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Девушке грозит слепота из-за соблюдения этой диеты.
25-летняя жительница британского города Норвич, графство Норфолк, по имени Джейд Янгмен из-за необычного рациона питание может ослепнуть.
Врачи предупреждают, что девушке, организм которой длительное время не получает необходимых витаминов и микроэлементов, грозит оптическая нейропатия – поражение оптического нерва, ведущее к потере зрения, передает Сегодня.
Джейд с трех лет страдает расстройством избирательного питания – психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Она предпочитает есть пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы вместо овощей и фруктов.
"Я понимаю, что со мной ничего не будет, если я их съем, и они, возможно, даже приятны на вкус, но не могу взять их в рот, – рассказывает британка в интервью для таблоида Daily Mail. – Я пыталась заставить себя, но не получается".
Девушка в надежде избавиться от недуга даже обращалась к одному из лучших гипнотерапевтов в Великобритании. Результат не оправдал ее ожиданий. "По-моему, мне удалось проглотить одну черничину, но я не смогла вылечиться", – рассказывает Янгмен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, девушка, слепота, вред, диета
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