Россия проводит масштабные военные учения на Донбассе - Минобороны

25.09.2019 07:15

Уже в ближайшее время страна-агрессор Российская Федерация намерена собрать своих военных на территории временно оккупированного Донбасса и провести там масштабные военные учения. Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение Минобороны, уже завтра, 25 сентября на территории Донбасса армия России будет проводить масштабные военные учения.



Ответственными за это будут военные штаба 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Так называемые учения намерены завершить уже 28 сентября. На место проведения мероприятий уже согнали «военных комиссариатов». Кроме того будет проведена полная, а может и частичная мобилизация.



Все жители Востока Украины, которые получили российские паспорта, будут привлечены к данным учениям, прежде всего. Ране также сообщалось, что Российская Федерация не будет начинать активные действия против армии Украины на фоне подготовки встречи лидеров «Нормандской четверки». Но также существует вероятность того, что террористы намерены захватить новые территории Украины сразу же после того, как Вооруженные силы Украины отведут технику и войска.