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Странная смерть первого президента Крыма Юрия Мешкова - появились первые подробности
В больнице Подмосковья ушел из жизни Юрий Мешков, возглавлявший украинский Крым в 90-х годах. Перед своей смертью у него случился серьезный конфликт с властями РФ.
О смерти Мешкова сообщило российское издание РИА Новости со ссылкой на его дочь Марианну, передает Диалог.UA.
Мешков скончался в реанимации одной из больниц Подмосковья утром в воскресенье, 29 сентября. Ему было 73 года. Дочь срочно связалась с пропагандистами, чтобы сообщить им об этом. "Он умер буквально полчаса назад, в больнице", - сообщила Марианна. Стоит отметить, что в начале сентября у Мешкова внезапно случился инсульт в Турции. Туда он уехал с женой после серьезного конфликта с властями РФ. Мешков даже провел несколько дней в тюрьме из-за планов провести митинг против оккупационных властей Крыма. Стоит также отметить, что Мешков возглавлял полуостров с 1994 по 1995 год, пока Верховная Рада не создала Автономную республику Крым. Он был ярым сторонником "русского мира". В 2011 году СБУ депортировала Мешкова в Россию сроком на 5 лет из-за его призывов к изменению конституционного устройства Украины. Он был в восторге от аннексии полуострова, однако вскоре "прозрел".
Теги: Донбасс, президент, Крым, реанимация, смерть, конфликт, СБУ, депортация, больница, РФ
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