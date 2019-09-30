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Через 10 лет мир ждет полный хаос: неутешительный прогноз ученых
На сегодняшний день было озвучено огромное количество прогнозов о конце света. Предположений достаточно много, но большая часть из них связана с глобальным потеплением, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой AIF.BY.
Если потепление будет продолжаться и дальше, причем такими темпами, как сейчас, то уже буквально в 2030 году средняя температура по всей планете увеличится примерно на 3 градуса. Из-за увеличения количества парниковых газов, изменения климата станут необратимыми. Затем из природных хранилищ начнут высвобождаться метан и углекислый газ. Соответственно, будут разрушены экосистемы, начнут возникать разнообразные природные катаклизмы и прочее. Весь мир будет охвачен хаосом.
Ученые предупреждают о том, что планета может стать настоящей теплицей. Из-за этого около миллиарда человек необходимо будет переселить в другие регионы Земли.
Последние исследования климатологов показали то, что достаточно комфортными для жизни станут в результате потепления условия в Сибири. Климат станет намного мягче. Человек сможет без проблем жить в Сибири уже буквально в 2080 году. Почва будет давать отличный урожай. При этом в южных частях будет засуха и жить в таком регионе будет крайне проблематично.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, глобальное потепление, прогноз, конец света, хаос
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