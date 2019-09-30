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Девушка плачет слезами из хрусталя, профессура разводит руками
В Армении живет девушка, которая плачет хрустальными слезами. Ежедневно из глаз несчастной приходится извлекать до 50 острых жестких кусочков.
Жительница села Спандарян Сатеник Казарян, которой 22 года, к данной процедуре уже привыкла. Она обращалась к специалистам, которые либо не верят в происходящее, либо назначают антибиотики, эффект от которых приводит к общему нарушению самочуствия молодой армянки. Ее супруг поддерживает любимую и надеется на выздоровление. Мужчина имеет инвалидность, семья малообеспеченная, и надеяться на финансирование дорогой операции девушка не может.
Некоторые из врачей предполагают, что у Сатеник цистиноз — врождённое нарушение метаболизма аминокислот. При таком недуге в органах и тканях человека происходит отложение кристаллов цистина.
А по мнению доктора Айвана Шваба, профессора офтальмологии в Калифорнийском университете, болезнь Сатеник биологически невозможна. Армянку первоначально вообще обвиняли в мошенничестве, дескать, она сама засовывает себе в глаза кристалики, дабы привлечь внимание. Вы в такое верите?
Специалист из Калифорнии объясняет, что в человеческой слёзной плёнке недостаточно питательных веществ для кристаллизации слёз. Если бы в слёзной плёнке Казарян как-то и формировались кристальные слёзы, они не смогли бы пройти через слёзные протоки, уверяет доктор Шваб. И тем не менее, как-то же все происходит...
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Армения, девушка, аномалия, слезы
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