Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками

02.10.2019 19:45

С рождением двойняшек Лизы и Гарри Примадонна сконцентрировалась на младших детях. Сын и дочь занимают все ее время, поэтому на остальных членов семьи Аллы Пугачевой просто не хватает. Источники отмечают, что певица почти не видится со старшей дочерью Кристиной и ее тремя детьми.

В российском шоу-бизнесе поговаривают, якобы ревность к младшим брату и сестре не раз становилась причиной ссор Орбакайте и Пугачевой, к тому же Кристина обижена на мать за то, что та вовсе не интересуется делами внуков Никиты и Дени. Не обделена вниманием пока что внучка Клава.

И то скорей всего потому, что она почти ровесница Лизы и Гарри и очень близка с двойняшками, сообщает Диалог.UA. Алла Пугачева второй раз матерью стала достаточно поздно.

Сегодня младшие дети 70-летней Примадонны забирают все ее время. Лиза и Гарри растут, и у Примадонны почти ни на что не остается времени, сын и дочка ее полностью "поглотили".

Певица не раз признавалась, что нередко устает с двойняшками, но это счастливая усталость, дети дарят ей много радости и счастья. Правда двойняшки уже не единожды были причиной ссоры с Кристиной Орбакайте. Она, якобы, по словам источников из российского шоу-бизнеса, несколько обижена на мать из-за того, что та перестала уделять внимания ей и своим внукам. Очевидцы говорят, что Пугачева балует вниманием сейчас лишь внучку Клаву, постит в соцсетях ее фото.

А вот ее внуки Никита Пресняков и Дени Байсарова звездную бабушку не видят совсем. Кстати, и Дени и Никита себе дорогу в жизни пробивают сами, и именем бабушки не пользуются. У Преснякова-младшего своя группа, он женат и живет уже своей взрослой жизнью. Дени учится в Лондоне, работает.

Правда, поклонники Аллы Борисовны не раз подмечали, что страница ее второго внука очень уж необычная. Из-за чего некоторые фоловеры подозревают Дени Байсарова в нетрадиционной ориентации.



Источник: www.dialog.ua