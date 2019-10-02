- Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча21:30
- Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками19:45
- Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса19:30
- Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС18:15
- Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире18:00
- Путин планирует отобрать у Украины шесть областей13:48
- У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО09:14
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление20:06
- Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость19:16
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"18:51
Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками
С рождением двойняшек Лизы и Гарри Примадонна сконцентрировалась на младших детях. Сын и дочь занимают все ее время, поэтому на остальных членов семьи Аллы Пугачевой просто не хватает. Источники отмечают, что певица почти не видится со старшей дочерью Кристиной и ее тремя детьми.
В российском шоу-бизнесе поговаривают, якобы ревность к младшим брату и сестре не раз становилась причиной ссор Орбакайте и Пугачевой, к тому же Кристина обижена на мать за то, что та вовсе не интересуется делами внуков Никиты и Дени. Не обделена вниманием пока что внучка Клава.
И то скорей всего потому, что она почти ровесница Лизы и Гарри и очень близка с двойняшками, сообщает Диалог.UA. Алла Пугачева второй раз матерью стала достаточно поздно.
Сегодня младшие дети 70-летней Примадонны забирают все ее время. Лиза и Гарри растут, и у Примадонны почти ни на что не остается времени, сын и дочка ее полностью "поглотили".
Певица не раз признавалась, что нередко устает с двойняшками, но это счастливая усталость, дети дарят ей много радости и счастья. Правда двойняшки уже не единожды были причиной ссоры с Кристиной Орбакайте. Она, якобы, по словам источников из российского шоу-бизнеса, несколько обижена на мать из-за того, что та перестала уделять внимания ей и своим внукам. Очевидцы говорят, что Пугачева балует вниманием сейчас лишь внучку Клаву, постит в соцсетях ее фото.
А вот ее внуки Никита Пресняков и Дени Байсарова звездную бабушку не видят совсем. Кстати, и Дени и Никита себе дорогу в жизни пробивают сами, и именем бабушки не пользуются. У Преснякова-младшего своя группа, он женат и живет уже своей взрослой жизнью. Дени учится в Лондоне, работает.
Правда, поклонники Аллы Борисовны не раз подмечали, что страница ее второго внука очень уж необычная. Из-за чего некоторые фоловеры подозревают Дени Байсарова в нетрадиционной ориентации.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, скандал, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, певица
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой
- "Похититель" внука Пугачевой нарушил молчание. Откровения Байсарова
- Внука Пугачевой держат на Рублевке. Под присмотром одной из жен папы-чеченца
- У него прекрасное хозяйство: Галкин бесповоротно изменил Пугачевой
- Орбакайте отказалась спуститься в шахту вслед за Пугачёвой
- Шок-шоу-терапия: Пугачёва и Галкин стали родителями двойни! (ФОТО. ВИДЕО)
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Новый Майдан разгорается в Киеве, под окна Зеленского пришли с шинами21:49
- Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча21:30
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон20:16
- Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится20:00
- Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками19:45
- Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса19:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер