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В Чили произошло мощное землетрясение

04.10.2019 22:17
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В Чили произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков располагался в 93 км к западу от населенного пункта Арика в области Арика и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.



Теги: Донбасс, Чили, землетрясение
 
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