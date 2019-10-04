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В Чили произошло мощное землетрясение
04.10.2019 22:17
Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.
В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.
Как сообщается, эпицентр подземных толчков располагался в 93 км к западу от населенного пункта Арика в области Арика и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Теги: Донбасс, Чили, землетрясение
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