В Британии перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие

05.10.2019 20:28

В полиции заявили, что один человек получил серьезные травмы, а более десятка других получили травмы различной степени тяжести.

Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, пострадали десятки пассажиров. Об этом сообщает Корреспондент.

Автобус перевернулся на дороге около 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка других также получили травмы разной степени тяжести.

"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о крупном инциденте и, следовательно, направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.

На фото с места ДТП можно увидеть, что автобус перевозчика Stagecoach Gold лежит на боку. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.

Причины аварии пока неизвестны.