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В Британии перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие
В полиции заявили, что один человек получил серьезные травмы, а более десятка других получили травмы различной степени тяжести.
Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, пострадали десятки пассажиров. Об этом сообщает Корреспондент.
Автобус перевернулся на дороге около 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка других также получили травмы разной степени тяжести.
"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о крупном инциденте и, следовательно, направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.
На фото с места ДТП можно увидеть, что автобус перевозчика Stagecoach Gold лежит на боку. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.
Причины аварии пока неизвестны.
Теги: Донбасс, автобус, Англия, пострадавшие
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