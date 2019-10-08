В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака

08.10.2019 10:09

На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака.

На втором месте этого криминального пьедестала располагаются Тельцы, передает from-ua.

На третьем месте находятся Стрельцы. А остальные девять мест распределены следующим образом (исходя из количества совершаемых ими преступлений):

Овен

Козерог

Дева

Весы

Рыбы

Скорпион

Лев

Водолей

Близнецы

Раки-преступники печально известны тем, что убивают со «страстью». И за свою жизнь совершают несколько преступлений. Кроме того, среди преступников этого знака Зодиака много психически неуравновешенных людей.

Тельцы предпочитают заниматься «отмывкой» денег, так как они часто превосходят других преступников в интеллектуальном плане. Обычно Тельцы – преступники-одиночки.

Стрельцы чаще всего – это воры, грабители и мошенники. Они, как правило, не причиняют вреда своим жертвам, если те добровольно дают то, что им нужно.

Овны зачастую нанимают других людей для совершения задуманных ими преступлений.

Козероги часто связаны с организованной преступностью и отличаются выраженными садистскими наклонностями.

Девы – это хакеры и взломщики.

Весы, как правило, попадаются на преступлениях коррупционной направленности, в то время как Рыбы предпочитают заниматься наркоторговлей.

Близнецы склонны к воровству и мошенничеству.

Львы часто совершают преступления просто для привлечения к себе внимания; поэтому им не интересны мелкие преступления.

Среди Скорпионов много наемных убийц.

Водолеи имеют славу жуликов, аферистов и хакеров, которые предпочитают действовать, манипулируя другими людьми.