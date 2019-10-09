Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете

09.10.2019 21:43

Американские ученые выяснили, что согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50−80%, пишет Phys.org.

По словам специалистов, это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения.

Согласно прогнозу экспертов, из-за жары усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего числа работающих кондиционеров.

Как заявил один из авторов исследования Тони Барнстон, если над густонаселенным районом установилась большая и продолжительная жара, то удовлетворить пиковый спрос на электроэнергию будет сложнее, чем в случае нескольких районов с меньшими волнами тепла, которые в совокупности имеют такой же размер.

Источник: https://donpress.com