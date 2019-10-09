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Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете
Американские ученые выяснили, что согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50−80%, пишет Phys.org.
По словам специалистов, это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения.
Согласно прогнозу экспертов, из-за жары усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего числа работающих кондиционеров.
Как заявил один из авторов исследования Тони Барнстон, если над густонаселенным районом установилась большая и продолжительная жара, то удовлетворить пиковый спрос на электроэнергию будет сложнее, чем в случае нескольких районов с меньшими волнами тепла, которые в совокупности имеют такой же размер.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, ученые, катастрофа, планета, Земля, жара
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