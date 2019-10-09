Люди жестоко расправились над мэром за невыполненные обещания

09.10.2019 12:15

Расправа над мэром одного из городов была заснята одной из камер видеонаблюдения.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что жуткий инцидент случился на юго-востоке Мексики.

В частности, местные жители города Лас Маргаритас расправились с мэром, который не выполнил свои предвыборные обещания.

Так, разъяренные жители сперва похитители Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса из здания администрации, после чего привязали к пикапу и провезли его в таком положении по улицам города.

Местные журналисты утверждают, что чиновник так и не выполнил свои предвыборные обещания, в том числе, не восстановил дорогу в городе, чем разозлил горожан. Известно, что в похищении топ-политика участвовали 50 человек, а в его освобождении — 40 силовиков.

Мэр города Хорхе Эрнандес остался жив, ему оказали медицинскую помощь. По информации Генеральной прокуратуры, в результате инцидента пострадали 10 человек, а похищение чиновника обернулось арестом для 11 местных жителей.

Мэр Лас Маргаритаса, в свою очередь, заявил, что подаст в полицию заявления о похищении и покушении на убийство.

Источник: https://from-ua.com