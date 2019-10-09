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Люди жестоко расправились над мэром за невыполненные обещания
Расправа над мэром одного из городов была заснята одной из камер видеонаблюдения.
Об этом пишут российские СМИ.
Сообщается, что жуткий инцидент случился на юго-востоке Мексики.
В частности, местные жители города Лас Маргаритас расправились с мэром, который не выполнил свои предвыборные обещания.
Так, разъяренные жители сперва похитители Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса из здания администрации, после чего привязали к пикапу и провезли его в таком положении по улицам города.
Местные журналисты утверждают, что чиновник так и не выполнил свои предвыборные обещания, в том числе, не восстановил дорогу в городе, чем разозлил горожан. Известно, что в похищении топ-политика участвовали 50 человек, а в его освобождении — 40 силовиков.
Мэр города Хорхе Эрнандес остался жив, ему оказали медицинскую помощь. По информации Генеральной прокуратуры, в результате инцидента пострадали 10 человек, а похищение чиновника обернулось арестом для 11 местных жителей.
Мэр Лас Маргаритаса, в свою очередь, заявил, что подаст в полицию заявления о похищении и покушении на убийство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мексика, мэр
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