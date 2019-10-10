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Четыре пирамиды в районе Бермудского треугольника: канадские ученые в замешательстве
В районе Бермудского треугольника ученые из Канады смогли разглядеть четыре пирамиды. По архитектуре они напоминают латиноамериканские из цивилизации Теотиуакан. Одна из пирамид, скорее всего, создана из стекла.
Канадцы Полина Залитцки и Пол Вайнцвейг с помощью робота изучили океанское дно. К северу от восточного берега Кубы они и запечатлели на камеру подводные пирамиды, сообщает ресурс Диалог.UA.
На проявленных снимках они увидели не только четыре пирамиды, но даже "сфинкса" и целый ряд хозяйственных построек. "Это удивительно, что мы видим на изображениях в высоком разрешении гидролокатора: бесконечные белые равнины песка, а в середине этого прекрасного пляжа четко видна архитектура искусственных конструкций.
Это похоже на то, когда вы летите над городским проектом на самолете и видите автомобильные дороги, тоннели и здания", - заявила Залитцки.
Канадцы не исключают, что они не первыми сделали находку и в 1960-х годах американские ученые детально изучали эту местность и могли знать о существовании подводных пирамид. Однако в разгар карибского кризиса об этой находке решили умолчать, а после и забыли вовсе. Кубинское правительство еще в 2002 году наняло канадцев для детального картографического описания океанского дна.
При этом в Гаване ставку делали на то, чтобы канадцы нашли затонувшие испанские корабли периода конкисты и завоеваний Нового света. Ученые из Канады до сих пор пытаются понять, что же за пирамиды они нашли на дне океана.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пирамида, Бермудский треугольник
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