Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»

10.10.2019 16:10

Появились «рейтинги» Юрия Дудя на пост президента России

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальный рейтинг президента России на сегодняшний день составляет менее 10%, пишет Обозреватель.

«Но это не имеет большого значения, потому что рейтинг рейтингом, а результаты выборов имеют очень небольшое отношение к тому, что думают люди», – говорит Яровенко.

В контексте обсуждения темы конкуренции за пост президента между Владимиром Путиным и телеведущим Юрием Дудем, Яковенко заявил, что «пока это умозрительная история».

«Да, Дудь действительно популярен. В основном среди людей, которые предпочитают YouTube телевизору. А это довольно существенное меньшинство населения России. Поэтому при всей относительно небольшой поддержке Путина, у меня есть сильные сомнения, что Дудь имеет большую поддержку», – сказал журналист.

Отметим, что для того, чтобы Путин смог оказаться вместе в избирательном списке с Дудем, конституция РФ должна измениться.

«Они решают не проблему Дудя – они решают проблему конституции», – заметил Яковенко.

И, наконец, «нужен такой пустяк как желание самого Дудя. Я думаю, он неглупый человек и он понимает, что с ним будет, если он такое желание проявит», – убежден журналист.

Но идея с президентом Дудем может существовать, и даже материлизоваться, считает журналист.

Источник: https://popcorn.politeka.net