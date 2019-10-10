Последние новости раздела
- Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли19:40
- Четыре пирамиды в районе Бермудского треугольника: канадские ученые в замешательстве17:49
- Трампу это не понравится! Зеленский рассказал то, о чем долго молчал, скандальное заявление: «хотел затащить…»17:30
- В МИД РФ заявили, что не допустят пересмотра решений нормандского формата16:49
- Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»16:10
- Зеленский намерен поднять вопрос деоккупации Крыма на переговорах в «нормандском формате»15:34
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные14:20
- Трамп назвал условия своего импичмента12:45
- В Австралии кенгуру "избил" парашютиста (ВИДЕО)11:30
- Жесткий удар ждет украинских водителей, цены на бензин взлетят: «Россия прекратила…»08:18
Трамп назвал условия своего импичмента
10.10.2019 12:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать со следствием по его импичменту только если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям. Об этом сообщают американские СМИ.
Так, отвечая на вопрос о сотрудничестве со следствием по делу об импичменте Трамп отметил:
«Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам. Да, но если демократы дадут нам права» .
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, импичмент, Дональд Трамп
Читайте также:
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел
- В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО
- Депутаты ВР готовят импичмент президенту
- Суд над Януковичем: процесс с продолжением
- Волонтер Роман Доник: "Любой переворот сейчас несет в себе угрозу восстановления российского влияния и отката назад"
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА17:15
- «В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО14:41
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные14:20
- Социологи назвали причины, по которым переселенцы посещают ОРДЛО13:55
- Зеленский: В Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса13:40
- Порошенко придумал, как урегулировать конфликт на Донбассе12:33
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе21:48
- Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции21:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Зеленский серьезно урезал свои полномочия: что изменится20:45
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- Главари «ДНР» начали угрожать Киеву из-за разведения войск на Донбассе20:12
- Зеленский прокомментировал вопрос о закрытии сайта «Миротворец»19:55
- Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли19:40
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»