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Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли
Группа астрофизиков, в которую входят ученые с разных стран, во главе с японским специалистом Хисаси Хаякавой выяснила, что солнечная буря 1859 года не была столь ужасной, как её все описывают. Согласно многим источникам, явление стало разрушительным для магнитосферы планеты.
Мощнейшая буря вошла в историю под названием «событие Каррингтона». Она случилась в сентябре 1859 года. Тогда произошел мощнейший выброс корональной массы и солнечного вещества. В итоге магнитное поле Земли стало сильно искаженным. Метеозависимые люди страдали от сильной магнитной бури, а некоторые наблюдали полярное сияние, которое возникло во многих уголках планеты.
Событие Каррингтона считается худшим сценарием, который только можно придумать для космической погоды. Согласно новому исследованию, явление не было настолько страшным, как его описывают. Оно идет на уровне с магнитными бурями 1872 и 1921 годов. Можно также вспомнить события в 1909 и 1989 годах.
Таким образом, «наихудший сценарий» для Земли с точки зрения космической погоды происходит значительно чаще, чем это предполагалось ранее.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, солнце, Земля, армагеддон
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