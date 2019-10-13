Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем

13.10.2019 21:23

Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения.

Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает from-ua. При этом глава РФ уточнил, что Кремлю якобы небезразлична судьба этой страны.

"Почти 1,5 млн человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придешь, в магазин, — все по‑русски говорят. Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию. Мы строго придерживаемся всех решений Организации Объединённых Наций и считаем, что они должны быть выполнены", – сказал Путин.

По его словам, Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и создать палестинское государство. Путин уверен, что такой шаг "восстановит единство".

"Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций — это ослабляет общепалестинскую позицию", – резюмировал лидер Кремля.