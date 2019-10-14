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Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери
Совет Еврсоюза продлил санкции против РФ из-за применения химического оружия в британском Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Известно, что данные санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов для физических и юридических лиц. В тексте заявления сказано:
«Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр — главная организация сирийского режима по разработке химического оружия».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, санкции
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