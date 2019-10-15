Последние новости раздела
- Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"19:52
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- «Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности14:39
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"12:20
- Мистическая деталь в новом фото Путина взбудоражила Интернет11:39
- ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська11:15
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд
15.10.2019 16:30
После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошлый месяц был официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет на Земле, сообщает портал Голос.Ua.
Организация Copernicus Climate Change, которая отслеживает глобальный климат, опубликовала температурный отчет.
В большинстве стран Европы, в некоторых частях США, Ирана, Афганистана, Монголии, Северного Китая и Арктики была зафиксирована гораздо более высокая температура воздуха, чем в среднем в сентябре.
Предыдущим рекордсменом не по сезону жаркой погоды был признан сентябрь 2016 года.
Теги: температура, погода, рекорд, жара
Читайте также:
- В Николаеве ночная температура побила рекорд за последние 67 лет
- Погода в Украине: сначала облегчение, потом +41 в тени!
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам
- Жара в Украине побила рекорд десятилетия
- В Праге побит рекорд жары. Температура перевалила за 40 градусов
- Жара "шагает" по планете
- Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"19:52
- В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи17:19
- В Мариуполе горел университет16:34
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- «Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР14:19
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"12:20
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение11:59
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"19:52
- Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха19:29
- «Не смогут никогда смириться»: стало известно о цинизме Зайцевой и Дронова19:08
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Снижение тарифов на горячую воду и тепло: неожиданный прогноз18:07
- Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана17:43
- В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи17:19
- Когда в Украине закончится бабье лето и похолодает16:55
- В Мариуполе горел университет16:34
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году