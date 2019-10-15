Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд

15.10.2019 16:30

После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошлый месяц был официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет на Земле, сообщает портал Голос.Ua.

Организация Copernicus Climate Change, которая отслеживает глобальный климат, опубликовала температурный отчет.

В большинстве стран Европы, в некоторых частях США, Ирана, Афганистана, Монголии, Северного Китая и Арктики была зафиксирована гораздо более высокая температура воздуха, чем в среднем в сентябре.

Предыдущим рекордсменом не по сезону жаркой погоды был признан сентябрь 2016 года.