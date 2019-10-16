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"Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила

16.10.2019 21:00
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Телеканал СТБ совместно с UA: общественное вещание пошли на новые меры в отношении рамок отбора на "Евровидение-2020".

Артисты с 16 октября с.г. могут подавать заявки на отбор, однако теперь им будет необходимо доказать, что они ранее не выступали в России и аннексированном Крыму, сообщает Диалог.UA.

При том, концертов в стране-агрессоре не должно быть до самого финала "Евровидения-2020", который пройдет в Нидерландах. Подобное нововведение появляется из-за скандального прошлогоднего национального отбора, с которого снялась победительница MARUV.

Председатель правления UA: общественное вещание, Зураб Аласания, подчеркнул, что победителем должен стать не только лучший певец или артист, но и ответственный гражданин, "разделяющий ценности украинского общества".  

Ведущим, как и всегда до этого, будет Сергей Притула.  Сбор анкет будет продолжаться вплоть до 25 декабря, а уже в феврале (8.02 и 15.02) начнутся телевизионные полуфиналы конкурса. 22 февраля состоится гранд финал, на котором и огласят победителя отбора, который представит страну в мае на "Евровидении" в Роттердаме.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, правила, артисты
 
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