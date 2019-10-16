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Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия

16.10.2019 10:20
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Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия

Режиссер Александр Стефанович — второй супруг Аллы Пугачевой, рассказал, что за ней в 80-х годах охотился серийный маньяк по фамилии Нагиев. Он преследовал Пугачеву, однако по счастливым обстоятельствам так и не смог воплотить в жизнь свой план, пишет «Телепрограмма.про».

Об этом Стефанович рассказал в телепередаче «Звезды сошлись» на одном из российских телеканалов.

По словам режиссера, однажды в почтовом ящике он нашел письмо, адресованное супруге.

«Ты недостойна жить на этом свете. Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил, решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на Главпочтамт», — было написано в письме.

Пугачева со Стефановичем обратились в полицию. На встречу направился сам Александр Борисович, который столкнулся с подонком лицом к лицу. К счастью, в этот момент преступника скрутил спецназ.

«В этот момент подбежала группа захвата, сжала его с двух сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что при нем был топорик», — разводит руками режиссер. Однако после этого мужчину отпустили, и он устроил кровавую баню в поезде из Москвы в Харьков. Стефанович говорит, что Алла Борисовна чудом избежала подобной участи.

«Он был заточен на Пугачеву. Собирал ее открытки, и в силу того, что у него не произошел контакт с Аллой, он выразил агрессию на этих женщинах, убил этих людей», — добавил Стефанович.

По словам кинорежиссера, мужчину расстреляли в 1981 году.

https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, маньяк, Алла Пугачева, певица
 
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