В Китае сняли на видео падение странного метеорита

16.10.2019 19:17

На северо-востоке Китая был замечен метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Согласно видеозаписи, темные улицы на пару секунд становятся ярко освещенными из-за вспышки света от столкновения метеорита с атмосферой.

Источник: https://donpress.com