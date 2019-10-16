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В Китае сняли на видео падение странного метеорита
16.10.2019 19:17
На северо-востоке Китая был замечен метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.
Согласно видеозаписи, темные улицы на пару секунд становятся ярко освещенными из-за вспышки света от столкновения метеорита с атмосферой.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Китай, метеорит, падение
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