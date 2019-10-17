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Президент Турции Реджеп Эрдоган срочно летит к Путину: войска переброшены, подробности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Reuters.
Никаких подробностей относительно тем беседы с Путиным он не назвал.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны обсудят сирийское урегулирование.
Очевидно президенты обсудят военную операцию Турции в Сирии против курдов, так как она может вызвать столкновение турецких военных с сирийскими правительственными силами президента Башара Асада.
Правительственная сирийская армия объявила о переброске войск на север страны для противостояния Турции, а главный союзник Асада — Россия.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что «не хочет даже думать» о возможном столкновении военных России и Турции в Сирии.
«Для этого существуют связи между нашими военными», — сказал он.
Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными.
Ранее Эрдоган заявил, что не собирается вести переговоры с сирийскими курдами и останавливать военную операцию в Сирии. Это заявление прозвучало накануне визита в Анкару вице-президента США Майка Пенса, который 17 октября встретится с Эрдоганом.
Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии — курдов, получив критику от обеих партий.
Несмотря на предостережение США в адрес Турции, последняя решила «решить курдский вопрос» у своих границ.
7 октября турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдов «Сирийских демократических сил» (SDF) в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Теги: Донбасс, президент, Турция, войска, Эрдоган
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