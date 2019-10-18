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Путин готовится к большой войне - российский эксперт Гольц бьет тревогу
Российский журналист и военный эксперт Александр Гольц проанализировал действия властей РФ, в частности президента Владимира Путина, в сфере обороны и предсказал, что Кремль продолжительное время готовится к полномасштабной ядерной войне.
Военный эксперт Александр Гольц отмечает, что с 15 по 17 октября на всей территории Российской Федерации происходит репетиция всеобщей ядерной войны с испытаниями нового оружия. Называется она командно-штабными учениями "Гром-2019", пишет Диалог.UA, ссылаясь на "НВ".
Как сообщили российские военные иностранным военным атташе (отдельно оговорившись, что речь идет о проявлении доброй воли, так как договоры к этому не обязывают), в учениях будут задействованы войска всех четырех военных округов и Северного флота, В ходе учений предполагалось запустить 16 крылатых и баллистических ракет. Две ракеты РСМ-50 (SS-N-18) будут запущены с подводных лодок по полигону Чижа в Архангельской области. Еще одна баллистическая ракета — «Синева» (SS-N-23) — будет запущена с подводной лодки по камчатскому полигону Кура. Туда же будет запущена и наземная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» (SS-29). Стратегические бомбардировщики проведут пуски крылатых ракет. Отстреляются крылатыми ракетами также корабли четырех флотов и Каспийской флотилии. К учению привлекается 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, пять стратегических бомбардировщиков, пять атомных подводных лодок. Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Евгений Ильин, проводивший брифинг для военных атташе, особо подчеркнул, что «цель такого информирования — предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности и недопущение неверного толкования проводимых мероприятий». На мой взгляд, объявленные масштабы учения (беспрецедентные за все время существования армии современной России) не дают возможности для «неверного толкования». Речь идет об отработке способов ведения всеобщей ядерной войны. Такая война начнется с использования нестратегических средств (крылатые ракеты) и завершится массированным ядерным ударом, который будет означать гибель всего живого на планете Земля. Генерал Ильин был не слишком конкретен, когда раскрывал сценарий «Грома-2019»: «Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран. Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства». Слова об отсутствии противодействия конкретному государству выглядят особенно искренними, если учесть, что российские учения проходят в канун маневров стратегического командования США Global Thunder-2020 (Глобальный гром-2020). В рамках этих маневров, как сообщает печать, в Европу уже переброшены три стратегических бомбардировщика США, которые подлетали к Калининградской области. Ну чем не «эскалация обстановки» по периметру российских границ! Можно сделать вывод: в российском Генштабе исходят из того, что всемирная катастрофа начнется вовсе не с внезапного первого удара США, а станет результатом постепенной эскалации конфликта. Еще недавно руководители государств и военных ведомств всякий раз, когда заходила речь о ядерном оружии, считали нужным подчеркнуть: речь идет об оружии политическом. Это оружие существует лишь для того, чтоб не быть никогда примененным. Сегодня же использование ядерных ракет становится элементом военного планирования, чего уже никто и не стесняется. Более того, ставится задача поразить потенциального противника демонстрацией собственной мощи, что именуется «мероприятиями сдерживания вероятного противника». Подозреваю, что масштабы учений таковы, что они не столько сдерживают, сколько провоцируют «оппонентов» наращивать масштабы их приготовлений. Более того, ядерную войну делают возможной и приемлемой для общественного сознания. Помните, как в Москве распространяли майки с надписью: «Тополь санкций не боится»? В серьезном аналитическом издании появляется статья о том, что разрушительные последствия ядерной войны совсем не так чудовищны, как считали до сих пор. Только что в СМИ состоялась весьма показательная заочная дискуссия двух военачальников, действующего и отставного. Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Анатолий Нестечук в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у высшего руководства страны будет достаточно времени на принятие решения в случае ракетного нападения на Россию. «Подлетное время бывает разное. Все зависит от того, откуда летит ракета. Точную цифру я называть не буду, но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут», — сказал генерал. На интервью немедленно отреагировал в эфире НСН бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах полковник Сергей Хатылев. Он назвал заявление Нестерчука безответственным. «Говорить о десятках минут и более — нереально. Этого времени не будет на встречный удар. 10 минут и более — это большая роскошь», — утверждает отставной полковник. Таким образом, дискуссия уже идет о том, сколько проживет планета после начала войны — десять минут или чуть больше. В происходящем заметную роль играет российский лидер. Недели не проходит, чтобы он не порассуждал о готовности России к ядерной войне. Ядерное оружие превратилось в инструмент российской политики. Что и делает его применение все более вероятным.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, учения, ядерное оружие, ядерная война
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