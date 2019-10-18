- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал13:54
- Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса13:49
Путин согласится отстать от Украины только при одном условии: эксперт указал на самое слабое звено главы РФ
Политический эксперт Виктор Каспрук предположил, что, если у России будет перекрыт доступ к технологиям и инвестициям стран Запада, очень скоро экономическая ситуация в стране-агрессоре станет просто невыносимой, передает replyua.net. «Следует перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к определенным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, которая делает вид, что международные законы написаны не для нее», — считает Каспрук.
Более того, он уверен, Россия отступит от Украины лишь при возникновении обстоятельств, когда ситуация для Москвы станет сложной до такой степени, что, боясь начала бунта и потери своей власти, Путину ничего другого не останется, как дать «задний ход».
«Сильная слабость представителей Кремля заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляют газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи являются очень устаревшими. Так что без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно», — утверждает Каспрук.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, технология, инвестиции
- Режим Путина скоро рухнет: в России пошли на крайние меры, такого еще не было
- Мнение эксперта: Кремль стер«красную черту» в международных отношениях, а это ведет к краху
- Поступают данные о переполохе в окружении Путина
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы
- Российскую пропаганду на Донбассе будут «глушить» с помощью новых технологий
- Охота на царя: как США готовят Путину термоядерный “удар в спину”
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке 17:33
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья 16:27
- «Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим16:06
- В Донецкой области не будут строить гидротехнические сооружения в обход ОРДЛО, - Кириленко15:15
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября 20:48
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?