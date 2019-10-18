Последние новости раздела
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал13:54
- Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса13:49
Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением
18.10.2019 21:24
В Сети появилось фото предостерегающего билборда возле контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Содержимое адресовано тем, кто подумывает над получением российского паспорта.
Возле контрольно-пропускного пункта близ Станицы Луганской, появился билборд с предупреждением, адресованным местным жителям, которые подумывают над получением российского паспорта. Фото плаката с недвусмысленной надписью было опубликовано социальной сети Twitter пользователем с никнеймом NecroMancer, сообщает Диалог.UA.
На плакате билборда написано: "Подал заявление на паспорт эРэФ — позвал ОККУПАНТОВ".
На линии соприкосновения своя социальная реклама.
Теги: Донбасс, паспорт, население, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, РФ
Читайте также:
- ООН организовало на КПВВ «Станица Луганская» перевозку людей электромобилем
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря
- Ситуация на КПВВ ОРДО: в Горловке с пешими «апокалипсис», на «Каргиле» процветают взятки
- "КНДР отдыхает, это просто днище", - оккупанты устроили на "Станице Луганской" такое, что соцсети лишило речи
- «Половина до паспортизации не доживет»: Гиркин разочарован ситуацией в ОРДО
- На КПВВ «Станица Луганская» будет приостановлен пропуск граждан со 2 по 7 сентября
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке 17:33
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья 16:27
- «Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим16:06
- В Донецкой области не будут строить гидротехнические сооружения в обход ОРДЛО, - Кириленко15:15
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября 20:48
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?