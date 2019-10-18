Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением

18.10.2019 21:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением

В Сети появилось фото предостерегающего билборда возле контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Содержимое адресовано тем, кто подумывает над получением российского паспорта.

Возле контрольно-пропускного пункта близ Станицы Луганской, появился билборд с предупреждением, адресованным местным жителям, которые подумывают над получением российского паспорта. Фото плаката с недвусмысленной надписью было опубликовано социальной сети Twitter пользователем с никнеймом NecroMancer, сообщает Диалог.UA.

На плакате билборда написано: "Подал заявление на паспорт эРэФ — позвал ОККУПАНТОВ".

На линии соприкосновения своя социальная реклама.



Теги: Донбасс, паспорт, население, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх