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Мистическая деталь в новом фото Путина взбудоражила Интернет

19.10.2019 11:39
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Мистическая деталь в новом фото Путина взбудоражила Интернет

Кремль опубликовал новое фото бессменного президента РФ Владимира Путина с его встречи с губернатором Ивановской области. Отображение российского лидера в отполированном столе напугало Интернет.

Внимание на странную деталь в новом фото Путина обратил в Twitter украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает Диалог.UA.

На днях Путин провел встречу с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Пресс-служба Кремля отчиталась о мероприятии, предоставив несколько фото. Одно из них взбудоражило Голобуцкого. Политтехнолог обратил внимание на "странное отображение" Путина в отполированном столе. Оно по неизвестной причине "поплыло" и производит весьма зловещее впечатление. "С отображением губернатора Ивановской области все хорошо", - отметил Голобуцкий. "Нечистая сила, которую только в отображении и видно?" - предположил он.



Теги: Донбасс, Путин, фото, нечисть, стол, мистика, соцсети, РФ
 
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