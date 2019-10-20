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"Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией
В оккупированном российской армией Луганске боевики решили устроить акцию, выразив свое желание вступить в состав России.
Боевики заявляют, что в их акции приняло участие около 2000 жителей оккупированных территорий, которые вышли на центральную площадь Луганска и выставили собой надпись "Мы хотим в Россию", передает Диалог.UA.
Российские наемники утверждают, что в Луганск съезжались люди с оккупированных территорий. При внимательном изучении фотографии можно заметить, что ради громкой акции "власти" перекрыли дорогу с обеих частей проспекта: толпу оградили желтые маршрутки и автобусы, на которых, судя по всему, людей и свозили в центр оккупированного города. Боевики утверждают, что акция была добровольной, однако это вызывает большое сомнение у пользователей социальных сетей. Некоторые также отметили российский флаг и то, что надпись "Хотим в Россию" получилось несколько кривой и не слишком симметричной.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, акция, флаг, фанат, боевики, соцсети
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