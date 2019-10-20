"Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении

20.10.2019 14:56

Певица MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине.

В комментарии журналистам артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности", пишет from-ua.

"Жителей планеты Земля и так очень много всего разъединяет: языки, цвет кожи, вера или политические взгляды. Музыка осталась единственной силой, которая нас объединяет, и даже это у нас хотят отобрать и обос**ть. Печально", - возмутилась певица.

"Изначально этот конкурс создали, чтобы объединить страны и людей после Второй мировой войны, но, видимо, мы об том забыли. Мало того, это условие ограничивает свободы человека, как минимум те, что прописаны в конституции, и как максимум просто нормальные человеческие", - считает MARUV.