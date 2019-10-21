Путин сегодня обсудит с Макроном ситуацию в Украине

21.10.2019 19:35

21 октября президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Украине и в Сирии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так, российский политик отметил:

«Еще один телефонный разговор сегодня будет, в 16 часов, с президентом Франции Макроном. Первая тема— Украина, а вторая — это Сирия. Это две темы самые важные, которые с Меркель были обсуждены сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном».

Источник: https://donpress.com