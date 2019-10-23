Организм американца 10 лет производил алкоголь

23.10.2019 17:30

В 2011 году американец пропил курс антибиотиков из-за травмы пальца. После окончания приема препарата, он заметил изменения в своем поведении: появились агрессия, провалы в памяти, подавленность. Мужчина обратился к психиатру, назначившему ему антидепрессанты.

Вскоре его остановила полиция за вождение в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь. Несколько раз он попадал в больницу из-за опьянения, но алкогольные напитки мужчина не пил.

До того, как врачи из Ричмондского университета не выяснили, что мужчина не лжет, люди ему не верили.

Оказалось, что в его организм содержатся дрожжи Saccharomyces cerevisiae, которые ферментируют углеводы, создавая этанол.

Источник: http://kr24.com.ua