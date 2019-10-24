- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ21:33
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма17:42
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос14:39
- В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ14:20
- Авторитетный немецкий журнал: Медведчук – единственный украинский политик, способный остановить национал-фашизм в Украине13:59
- Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина13:21
- Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев20:56
Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»
Авто музыканта Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома
Так, стало известно, что авто известного российского репера Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома. Инцидент произошел 20 октября на улице Ивана Франко недалеко от дома артиста, пишут Metronews.
В момент обстрела в авто находился сам музыкант и его девушка. Известно, что выстрелы попали в боковое стекло со стороны водителя. Но к счастью, ни водитель, ни его пассажир не пострадали. По словам артиста, он не успел рассмотреть лица злоумышленников. После происшествия Pabl.A написал заявление в полицию
Известно, что Александр родился в Киеве, после поступил на обучение в 2013 в МГИМО учится и работает в Москве. А в родном Киеве открыл студию звукозаписи.
Pabl.A сочиняет песни и музыкальные композиции в стилях рэп и хип-хоп.
В 2017 году музыкант попал в жуткую аварию в Киеве вместе с сыном известного украинского политика. Он ехал возвращать дорогой, ранее арендованный автомобиль для съемок в клипе, обратно своему владельцу. За рулем в тот момент находился не он. Автомобиль наехал на пешехода. Рэпер и пешеход получили множественные травмы.
В результате этой трагедии Pabl.A лишился обеих ног и теперь ходит на протезах.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Москва, певец, расстрел
- Москва взяла пример с Донецка
- 30-летний певец Прохор Шаляпин окольцевал свою миллионершу (ФОТО)
- Елена Ваенга: "На концерт повлияла одна гадина"
- Московский двойник Зеленского мечтает о карьере юмориста
- Славкурорт наградили ценными медалями
- Переговоры США и России в формате "Нуланд-Сурков": Теффт рассказал о перспективах нового формата дискуссии Вашингтона и Москвы по Украине при Трампе
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Лавров сделал предложение Украине по боевикам "Л/ДНР": "Готовы содействовать"22:35
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Жириновский резко "отчитал" Путина за разговор с Зеленским - СМИ21:33
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ